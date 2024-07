LIVE | Sinner trifft in Wimbledon auf Shelton

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jannik Sinner will am Sonntag in Wimbledon zum dritten Mal ins Viertelfinale. In der Runde der letzten 16 trifft der 22-Jährige auf den US-Amerikaner Ben Shelton , der im bisherigen Turnierverlauf drei Fünf-Satz-Matches für sich entschieden hat. SportNews hält sie mit einem Liveticker auf dem Laufenden!