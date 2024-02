Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag findet die zweite Abfahrt in Crans Montana (Schweiz) statt. Bei der Abfahrt am Vortag hatte sich Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami den Sieg vor Cornelia Hütter (2.) und Jasmine Flury (3.) geholt und damit ihre Führung im Gesamtweltcup auf die weiterhin fehlende Mikaela Shiffrin ausgebaut. Wird es Gut-Behrami heute erneut gelingen, auf den 1. Platz zu fahren? Im SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!