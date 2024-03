LIVE | Slalom in Aspen: Der 1. Durchgang

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Aspen (USA) steht heute ein Weltcupslalom auf dem Programm. Auch 2 Südtiroler sind in den USA mit dabei: Der Grödner Alex Vinatzer und der Kastelruther Tobias Kastlunger. Was für sie drin ist, erfahren Sie im SportNews-Liveticker. Der 1. Lauf beginnt um 18 Uhr.