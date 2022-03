LIVE | Slalom in Meribel – der 1. Durchgang

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Meribel liefern sich gleich fünf Titelanwärter einen heißen Kampf um die kleine Kristallkugel. Henrik Kristoffersen geht dabei mit 48 Punkten Vorsprung auf Landsmann Lucas Braathen als Favorit in den Showdown. Giuliano Razzoli (10.), Alex Vinatzer (11.) und Tommaso Sala (14.) peilen indes einen erfolgreichen Saisonabschluss an. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie ab 10.30 Uhr live dabei.