Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Jahresauftakt für den HCB hat es in sich! In der Sparkasse Arena duellieren sich die Foxes gerade mit den Innsbrucker Haien. Es ist der Startschuss für die große Derby-Woche, die am Samstag im Duell mit dem HC Pustertal gipfelt. Hier liefern wir alle Tore, die Aufstellungen und den aktuellen Tabellenstand zum Kräftemessen zwischen Bozen und Innsbruck – und das in Echtzeit.