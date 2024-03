Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Während alle weiteren Playoff-Teilnehmer der ICE Hockey League ihren Ruhetag genießen, bestreiten der HC Pustertal und Fehervar am Montag ab 19.15 Uhr Spiel 2 der Viertelfinalserie. Gespielt wird wie bereits am Sonntag in Ungarn. Die Wölfe wollen nach der unglücklichen 2:3-Niederlage nach Verlängerung Revanche. Mit dem Ergebnisticker von SportNews verpassen Sie kein Tor.