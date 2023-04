LIVE | Finale 4: Bitteres Gegentor – Bozen im Rückstand

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der Niederlage am Dienstag liegt der HCB Südtirol Alperia in der Finalserie gegen den EC Red Bull Salzburg mit 1:2 hinten. Am Freitagabend (ab 19.30 Uhr) wollen die Foxes im Salzburger Volksgarten Wiedergutmachung betreiben. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.