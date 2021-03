Das Rennwochenende der Männer in Saalbach-Hinterglemm geht mit einem Super-G zu Ende. Vincent Kriechmayr hat dabei die Chance, sich die kleine Kristallkugel für den Super-G-Weltcup sichern. Allerdings wollen Dominik Paris & Co. dem Österreicher ein Schnippchen schlagen. Ob das gelingt, gibt’s am 10.30 Uhr im SportNews-Liveticker.Die Einzelheiten lesen Sie auf