LIVE | US Open: Jannik Sinner kämpft um das Finale

Die Tenniswelt blickt am Freitag nach New York: Bei den US Open kämpft Jannik Sinner im Halbfinale um das große Endspiel. Im Duell mit dem Außenseiter Jack Draper ist der Sextner Weltranglisten-Erste der Favorit. Ab 21 Uhr geht’s los, mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.