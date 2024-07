LIVE | Viertelfinal-Duell: Schweiz fordert England

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das erste von zwei Viertelfinal-Spielen am Samstag geht in Düsseldorf über die Bühne. Die Schweiz fordert dabei Titelfavorit England . Die Three Lions haben bei der EURO 2024 bisher kaum geglänzt, können mit einem Sieg aber das Halbfinal-Ticket buchen. Wie das Spiel läuft, erfahren Sie ab 18 Uhr im SportNews-Ticker.