LIVE | Vinatzer, Kristoffersen & Co. messen sich in Kalifornien

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Sonntagabend steht in Palisade Tahoe (USA) der erste Weltcupslalom nach der WM am Programm. Der erste Durchgang ist für 19 Uhr, der zweite für 22.15 Uhr angesetzt. Mit unserem Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei.