LIVE | Vittozzi und Wierer greifen im WM-Einzel an

Am Dienstag (um 17.10 Uhr) geht es bei der Biathlon-WM in Nove Mesto mit dem Einzelwettkampf der Damen weiter. Was geht für Dorothea Wierer, Rebecca Passler oder Lisa Vittozzi? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.