LIVE | Was geht für das Blue Team gegen Deutschland?

Für Italien steht am Freitag in Helsinki das 5. WM-Spiel auf dem Programm. Gegen den Nachbarn aus Deutschland ist das Blue Team zwar Außenseiter, aber keineswegs chancenlos. Los geht es in Helsinki um 15.20 Uhr (MEZ). Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.