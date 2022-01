Die Naturbahnrodel-Asse starten an diesem Wochenende in den Weltcup. Auf SportNews können Sie das Event live mitverfolgen. Das Programm am Samstag: 10 Uhr: 1. Wertungslauf Damen 11 Uhr: 1. Wertungslauf Doppelsitzer 11.45 Uhr: Finallauf Damen 12.45: Finallauf DoppelsitzerDie Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz