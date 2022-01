Am Freitagmittag ab 12.30 Uhr wird’s in Wengen wieder spannend: Dann steht unterm Lauberhorn die erste von zwei Abfahrten an. Obwohl dieses Rennen auf verkürzter Strecke ausgetragen wird, ist Spektakel garantiert. Was ist für die Südtiroler Dominik Paris und Christof Innerhofer drin? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz