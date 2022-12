LIVE | Wer gewinnt beim Sölden-Ersatz am Semmering?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Um 10 Uhr beginnt am Semmering der erste Durchgang des Riesentorlaufs der Damen, der die abgesagten Events in Sölden ersetzen soll. Neben den großen Favoritinnen – allen voran die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und die Italienerin Marta Bassino – hat sich mit Elisa Platino auch eine Südtirolerin in Stellung gebracht.