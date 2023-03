LIVE | Wer gewinnt den Massenstart in Östersund?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstag im Einzel haben Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi mit einem Doppelsieg in Östersund aufgezeigt. Am Sonntag im Massenstart gehören sie ebenfalls zu den Favoritinnen. Los geht es um 13 Uhr. Hier verpassen Sie nichts.