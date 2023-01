LIVE | Wer gewinnt den zweiten Super-G in St. Anton?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Sonntag geht der zweite Super-G der Damen in St. Anton über die Bühne. Ohne Sofia Goggia, die nach ihrem Sturz am Samstag vorsichtshalber pausiert, kämpfen die Speed-Damen um den Sieg. Wer steht am Ende ganz oben? Ab 11.15 Uhr geht’s ans Eingemachte.