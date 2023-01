LIVE | Wer kann Goggia in Cortina Paroli bieten?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach dem verkorksten Speed-Wochenende in St. Anton will Sofia Goggia in Cortina d'Ampezzo wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Die 30-Jährige ist in der Abfahrt ab 10.15 Uhr die große Favoritin, doch die Konkurrenz um Mikaela Shiffrin ist groß. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!