Die Abfahrt gilt nicht umsonst als Königsdisziplin beim Skifahren: Auch die Vertigine, die WM-Piste in Cortina d’Ampezzo, hat es ordentlich in sich. Der Favoritenkreis ist groß. Wer am Ende ganz oben steht und wie sich Dominik Paris & Co. schlagen, das gibt’s im SportNews-Liveticker.Die Einzelheiten lesen Sie auf