Ab 10.30 Uhr geht am Dienstag der erste Durchgang des Damen-Riesentorlaufs am Kronplatz über die Bühne. Wer holt sich den Sieg? Und was reißen die Südtirolerinnen Karoline Pichler und Vivien Insam? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz