Mit Clement Noel und Victor Muffat-Jeandet greifen 2 Franzosen beim Slalom in Adelboden nach dem Sieg. Dahinter lauern allerdings 9 weitere Starter innerhalb einer Sekunden. Auch 3 Südtiroler sind in der Entscheidung am Start. Hier sind Sie in Echtzeit dabei.Die Einzelheiten lesen Sie auf