LIVE | Wer siegt im Super-G von Bormio?

In der Ski-Welt gibt es an diesem Donnerstag nur ein Thema, nämlich den Rücktritt von Matthias Mayer. Skigefahren wird jedoch auch noch, denn auf der Stelvio geht am Donnerstag der Super-G über die Bühne. Los geht’s ab 11.30 Uhr.