Am Samstag steht ab 14.45 Uhr der Herren-Sprint bei der Weltmeisterschaft in Antholz auf dem Programm. Die brennende Frage: Kann Johannes Thingnes Bø seine Dominanz auch bei der WM fortsetzen? Oder überrascht ein Außenseiter – wie beispielsweise die Südtiroler Lukas Hofer oder Dominik Windisch? Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit mit dabei.Die Einzelheiten lesen Sie auf