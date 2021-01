Ohne Fans, ohne Stimmung, dafür aber mit Spitzenleistungen in Loipe und Nervenkitzel am Schießstand – die Biathleten eröffnen in diesen Minuten die Antholzer Weltcup-Woche. Dorothea Wierer, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold und ihre weiteren Mitstreiterinnen stehen im Einzelwettkampf über 15 Kilometer im Einsatz. Mit unserem Liveticker sind Sie in Echzeit dabei!Die Einzelheiten lesen Sie auf