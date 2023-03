LIVE | Wierer & Co. greifen wieder im Weltcup an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Biathlon-WM in Oberhof ist Geschichte. Der Weltcup wurde am Donnerstag mit einem Herren-Sprint fortgesetzt. Am Freitag (16.10 Uhr) sind im tschechischen Nove Mesto die Damen an der Reihe. Die Azzurre um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi haben im Sprint gute Podestchancen. Hier verpassen Sie nichts.