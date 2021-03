Dorothea Wierer hat sich am Freitag mit einem dritten Platz im Sprint von Nove Mesto eindrucksvoll zurückgemeldet. 24 Stunden später gibt es für die Biathletin aus Niederrasen die nächste Chance auf ein Podest: In der Verfolgung geht sie ab 17.30 Uhr von der dritten Position ins Rennen und will dabei angreifen. Mit den SportNews-Liveergebnissen verpassen Sie nichts.Die Einzelheiten lesen Sie auf