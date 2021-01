Beide Standen bei dieser Weltcup-Etappe bereits in den Top-10, fürs Podium hat es aber noch nicht gereicht. Dieses haben Dorothea Wierer und Lukas Hofer nun in der abschließenden Single-Mixed-Staffel fest im Visier. Das selbe gilt aber auch für hochrangige Konkurrenz. Hier sind Sie beim letzten Bewerb in Thüringen in Echtzeit mit dabei.Die Einzelheiten lesen Sie auf