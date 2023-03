Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dorothea Wierer hat in ihrer ruhmreichen Karriere vier von fünf Kristallkugeln im Weltcup gewonnen. Einzig jene im Sprint fehlt der 32-Jährigen noch. Vor dem letzten Rennen in Oslo (Norwegen) um 15 Uhr liegt sie in der Disziplinenwertung 14 Punkte hinter Denise Herrmann-Wick. Ob sie diesen Rückstand aufholen kann, erfahren Sie mit dem SportNews-Liveticker.