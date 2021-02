Die Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo steht kurz vor dem Abschluss. Am letzten Wettkampftag streiten sich die Slalom-Stars um Gold, Silber und Bronze. Südtirol ist mit Alex Vinatzer und Manfred Mölgg vertreten, die für eine Überraschung sorgen wollen. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!Die Einzelheiten lesen Sie auf