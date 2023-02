LIVE | WM-Sprint der Damen in Oberhof

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag steht bei der Biathlon-WM in Oberhof das erste Einzelrennen auf dem Programm. Ab 14.30 Uhr werden Dorothea Wierer & Co. im Sprint auf Medaillenjagd gehen. Neben Wierer sind aus Südtiroler auch noch die beiden WM-Debütantinnen Rebecca Passler und Hannah Auchentaller dabei. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.