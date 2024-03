LIVE | Wölfe unter Druck: Gelingt beim KAC ein Sieg?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die ersten zwei Halbfinalspiele der ICE Hockey League hat der HC Pustertal gegen den EC KAC verloren. Wollen die Wölfe in der Best-of-seven-Serie nicht aussichtslos in Rückstand geraten und die Final-Chancen am Leben halten, muss am Sonntag (17.30 Uhr) in Kärnten ein Sieg her. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!