Weil Nicol Delago das Rennen aufgrund ihres Achillessehnenrisses im Fernsehen verfolgen muss, avancieren Schwester Nadia und Verena Gasslitter bei der Abfahrt in Val d’Isere zu den heimischen Hoffnungsträgerinnen. Wozu sind sie in der Lage und wer holt sich den Sieg? Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts!Die Einzelheiten lesen Sie auf