Am Freitag ab 8 Uhr (MEZ) bestreiten die Biathletinnen ihr letztes Olympia-Rennen: In Peking steht dann der Massenstart auf dem Programm. Dorothea Wierer will noch einmal angreifen und im Kampf um eine Medaille mitmischen. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts!Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz