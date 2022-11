LIVE | Zweites Rennen, zweiter Krimi? 1. Slalom-Durchgang in Levi

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Sonntag geht im finnischen Levi der zweite Slalom der Saison über die Bühne. Mikaela Shiffrin will im ersten Durchgang (live ab 10.15 Uhr) das Fundament für ihren zweiten Sieg legen, die Südtirolerin Vera Tschurtschenthaler hofft auf den Sprung in die Entscheidung. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie garantiert nichts.