Der Ski-Weltcup geht in die 2. Runde: Nach dem Auftakt in Sölden vor doch einigen Wochen steht heute der Slalom der Damen in Levi (Finnland) an. Favoritin ist die US-Athletin Mikaela Shiffrin, doch das war sie auch in Sölden, wo es dann zur Sensation kam...Die Einzelheiten lesen Sie auf