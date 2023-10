Mantenutos Sahnetag: Starke Foxes siegen beim Tabellen-2.

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Trotz zwei Overtime-Erfolgen gegen Olimpija Ljubljana und Asiago blieb der HCB Südtirol Alperia zuletzt spielerisch einiges schuldig. Beim Tabellenzweiten Fehervar machte die Mannschaft von Glen Hanlon am Freitagabend einen großen Schritt in die richtige Richtung. Dass es am Ende sogar zum Sieg reichte, ist die Kirsche auf der Torte.