Manuel Scavone und seine „komplett neue Welt“

Er hat eine der glorreichsten Südtiroler Fußballkarrieren hingelegt. Nun lässt Manuel Scavone seine beeindruckende Laufbahn in der Oberliga ausklingen. Am Sonntag startet er mit dem Bozner FC in die neue Saison, zuvor hat er sich Zeit für ein ausführliches SportNews-Gespräch genommen.