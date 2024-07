Marcel Hirschers Ski-Comeback: „Wird anders als früher“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Marcel Hirscher kehrt in der kommenden Saison als aktiver Rennläufer auf die Ski-Bühne zurück. Am heutigen Mittwoch hat der achtmalige Gesamtweltcupsieger im Rahmen einer Pressekonferenz in den Niederlanden erstmals ausführlich über sein Comeback gesprochen.