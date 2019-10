Drei Siege am Stück und lösbare Aufgaben vor der Brust, doch wer glaubt beim HC Pustertal herrsche eitel Sonnenschein, hat weit gefehlt. HCP-Toptorjäger Markus Gander spricht die Schwachstellen seines Teams offen an und gibt dadurch indirekt die Marschrichtung für das nächste Ligaspiel am Samstag vor.Die Einzelheiten lesen Sie auf