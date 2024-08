Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Noch verwöhnt uns der laufende Sommer mit vielen Sonnenstunden und heißen Temperaturen. Doch der nächste Winter kommt bestimmt. Und damit die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt topfit in die Saison 2024/25 starten, feilen sie derzeit bei idealen Bedingungen in Martell – dem Austragungsort der Offenen Europameisterschaften 2025 – vorwiegend auf den Rollskiern und am Schießstand an ihrer Form.