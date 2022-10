Martin Ritsch räumt mit Gerüchten um Kiens-Wechsel auf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Wechsel von Martin Ritsch als Oberliga-Torschützenkönig vom Oberligisten St. Georgen in die 1. Amateurliga zu Kiens schlug im Sommer in der Südtiroler Fußballszene hohe Wellen. Jetzt hat der Mittelfeldspieler einen Einblick in sein Abenteuer beim SV Kiens gegeben.