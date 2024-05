Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In den letzten Jahren wurde es um den ersten Südtiroler Spieler in der National Football League ( NFL ) still. Mit einem neuen Team will Maximilian Pircher seine Karriere nun neu lancieren und zu seinem ersten Einsatz in der umsatzstärksten Liga der Welt kommen. Gleichzeitig befindet sich der 24-Jährige im privaten Stress, ist doch im Sommer die Hochzeit geplant.