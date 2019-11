Max Reinthaler: „Es fühlt sich an wie Bundesliga“

Im Alter von 14 Jahren hat Max Reinthaler sein Elternhaus in Algund verlassen um die große Welt des Fußballs zu entdecken. Heute ist er 24 Jahre alt und lebt im elf Autostunden entfernten Rostock. In den zehn Jahren dazwischen tingelte er quer durch Europa, von Udine nach Schweden, von der bayrischen Provinz bis an die Ostsee. Mit seinem Erlebten könnte er ganze Bücher füllen. Im Gespräch mit SportNews gewährt er kleine Einblicke davon und sagt zugleich ganz klar: „Mein Weg ist noch längst nicht zu Ende gegangen.“Die Einzelheiten lesen Sie auf