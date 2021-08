Er galt Ende der 90er Jahre als eines der größten Talente im kroatischen Fußball. Mit 15 spielte der neue FCS-Coach Ivan Javorcic bereits in der 2. Liga seines Heimatlandes, mit 17 kam er nach Italien, mit 18 stand er für Brescia in der Serie A auf dem Platz – unter anderem an der Seite von Jahrgangskollege Andrea Pirlo.







