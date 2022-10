Meisterfeier vertagt – Perez siegt in Singapur

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Entscheidung in der Formel-1-Weltmeisterschaft wurde nach einem verkorksten Rennen von Max Verstappen vertagt. Red Bull hatte trotzdem Grund zu feiern, da Sergio Perez das Rennen in Singapur gewann. Der Mexikaner siegte beim Nacht-Grand-Prix am Sonntag vor dem Ferrari-Star Charles Leclerc.