Meran schießt das Licht an, Gröden tappt völlig im Dunkeln

Party bei den Unterland Cavaliers, Aufatmen in Meran, Entsetzen in Gröden. So lässt sich der Samstag in der Alps Hockey League zusammenfassen. Besonders das Fiasko in Gröden dürfte aber noch weit über diesen Abend hinaus für Gesprächsstoff sorgen.