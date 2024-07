Mercedes stark, Red Bull desaströs: So lief die Quali in Silverstone

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mercedes hat sich die erste Startreihe für den Großen Preis von Großbritannien gesichert. In einem spannenden Formel-1- Qualifying auf auftrocknender Strecke in Silverstone holte sich Spielberg-Sieger George Russell am Samstag die Pole Position vor Lewis Hamilton und McLaren-Pilot Lando Norris.