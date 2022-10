Mick Schumacher im Cockpit-Kampf ohne Plan B

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit einer Alternative zu einem Stammcockpit in der Formel 1 im kommenden Jahr beschäftigt sich Mick Schumacher derzeit nach eigenen Angaben nicht. „Nein. Plan A ist der einzige Plan, der für mich im Moment zählt und den ich verfolgen möchte und auch werde“, sagte der 23-Jährige in einem Interview in Mexiko-Stadt.