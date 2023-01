Mikaela Shiffrin gibt in Tschechien weiterhin den Ton an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) findet am Sonntag ein weiterer Frauenslalom statt. Nachdem Mikaela Shiffrin am Samstag die Nase vorne hatte, gibt die US-Amerikanerin auch einen Tag später den Ton an. Im 1. Lauf kam keine Konkurrentin auch nur annähernd an Shiffrin heran.